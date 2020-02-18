شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية تنفي تسجيل حالة إصابة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة عبدالله السند، إنه لا صحة لما تردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تشخیص حالة مصابة بفیروس كورونا المستجد في مستشفیات البلاد.
وأوضح السند في بیان صحفي، الاثنین، إن معظم الصور والمقاطع المشار إلیھا تعود لتدریبات تجریھاوزارة الصحة الكويتية للوقوف على جاھزیة الطواقم الطبیة والفنیة.
وأكد على أن دولة الكویت لم تسجل أي إصابة بفیروس كورونا حتى الآن، داعیا المواطنین والمقیمین إلى متابعة وزارة الصحة عبر قنواتھا الرسمیة لمعرفة آخر المستجدات والتطورات، واتباع الإرشادات التوعویة والإجراءات الوقائیة الخاصة بھذا الشأن.
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