شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تعلن انتهاء الحجر الصحي للسفينة الموبوءة والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الصحة اليابانى كاتسونوبو كاتو، اليوم الثلاثاء، أن الركاب على متن سفينة "دايموند برنسس" السياحية التى تخضع للحجر الصحي في يوكوهاما بالقرب من العاصمة طوكيو سيغادرون السفينة اعتبارا من الغد كما هو مقرر، ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن كاتو، قوله إن مسؤولي الصحة قاموا بتجميع عينات اختبار من جميع الركاب المتبقيين على متن السفينة السياحية على أن تنتهي إجراءات النزول من على السفينة بحلول يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن تسمح السلطات للركاب الذين ثبتت عدم إصابتهم بالفيروس بالمغادرة على أن يُنقل المصابين إلى المستشفى، وسيتم تطبيق نفس الإجراءات على طاقم السفينة.

يشار إلى عدد الإصابات بين ركاب وطاقم السفينة ارتفع أمس الاثنين ليصل العدد الإجمالي إلى 454 بعدما أعلن مسؤولون يابانيون إصابة 99 راكبا آخر بفيروس كورونا أمس الاثنين.