- 1/3
- 2/3
- 3/3
عندما تنتقل جينات الموهبة من الآباء والأمهات إلى الأبناء فمتوقع أن الابن حينها سيحمل إبداعاً خاصاً نابعاً من موهبته الذاتية وكذلك تشجيع الأبوين..
ذلك ما حدث لابنة نانسي عجرم "إيلا"، إذ أثار مقطع فيديو تظهر فيه إيلا وهي تجسد مشهداً تمثيلياً للممثلة السورية "شكران مرتجى" وتضع الكثير من طلاء الشفاه الأحمر على شفتيها.
المقطع التمثيلي الذي انتشر كان قد نُشِرَ عبر تطبيق "تيك توك" الشهير، والذي ظهرت به "إيلا" وهي جالسة على الأرض، وقد وضعت كمية كبيرة من أحمر الشفاه، وقدمت مشهداً كوميدياً، لكنّها وبسبب صِغر سنها لم تنجح في نقل كل ما يقال من كلمات المشهد الأساسي بشكل صحيح.
وقد نال الفيديو إعجاب آلاف المتابعين، الذين امتدحوا خِفّة ظل إيلا، كما أشادوا بقدراتها التمثيلية في هذه السن المبكرة، حيث تنبأوا لها بمستقبل فني كبير.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: ابنة نانسي عجرم تكشف عن مواهبها في التمثيل وتحظى بتأييدٍ كبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.