بالفيديو: ابنة نانسي عجرم تكشف عن مواهبها في التمثيل وتحظى بتأييدٍ كبير

ذلك ما حدث لابنة نانسي عجرم "إيلا"، إذ أثار مقطع فيديو تظهر فيه إيلا وهي تجسد مشهداً تمثيلياً للممثلة السورية "شكران مرتجى" وتضع الكثير من طلاء الشفاه الأحمر على شفتيها.

المقطع التمثيلي الذي انتشر كان قد نُشِرَ عبر تطبيق "تيك توك" الشهير، والذي ظهرت به "إيلا" وهي جالسة على الأرض، وقد وضعت كمية كبيرة من أحمر الشفاه، وقدمت مشهداً كوميدياً، لكنّها وبسبب صِغر سنها لم تنجح في نقل كل ما يقال من كلمات المشهد الأساسي بشكل صحيح.

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وقد نال الفيديو إعجاب آلاف المتابعين، الذين امتدحوا خِفّة ظل إيلا، كما أشادوا بقدراتها التمثيلية في هذه السن المبكرة، حيث تنبأوا لها بمستقبل فني كبير.