مقتل شخص بإطلاق نار بمركز تجاري في تايلند

أفادت وكالة "رويترز"، الثلاثاء، بمقتل شخص جراء إطلاق نار من قبل مجهول في مركز تجاري بالعاصمة التايلاندية بانكوك. وقالت الشرطة إن مسلحا قتل شخصا وأصاب آخر، في مركز تجاري في بانكوك يوم الثلاثاء. وأوضح الكولونيل كريسينا باتاناكرون لـ"رويترز" أن "حادثة إطلاق نار وقعت في سينشري بلازا. كانت قضية شخصية. قتل شخص وأصيب آخر"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".



يأتي ذلك، بعد عشرة أيام من حادث إطلاق نار في شمال شرقي تايلاند، أسفر عن مقتل 29 شخصا.

يأتي ذلك، بعد عشرة أيام من حادث إطلاق نار في شمال شرقي تايلاند، أسفر عن مقتل 29 شخصا.

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