اعلن سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد حميد البياتي، الثلاثاء، عن تمديد فتح المنطقة الخضراء وسط بغداد امام المواطنين.
وقال البياتي في حديث لـ الخليج 365، انه "تقرر تمديد فتح المنطقة الخضراء وسط بغداد امام حركة المواطنين"، مبينا ان "ساعات الفتح ستكون من السادسة صباحا ولغاية الـ12 ظهرا بعدما كانت من السادسة ولغاية الـ11 صباحا".
واضاف ان "الفتح مساء سيكون كما اعلن مؤخرا وهو من الساعة الثانية ظهرا ولغاية السابعة مساء".
كانت هذه تفاصيل خبر سكرتير رئيس الوزراء يعلن تمديد فتح المنطقة الخضراء امام المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.