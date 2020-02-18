سكرتير رئيس الوزراء يعلن تمديد فتح المنطقة الخضراء امام المواطنين

اعلن سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد حميد البياتي، الثلاثاء، عن تمديد فتح المنطقة الخضراء وسط بغداد امام المواطنين.

وقال البياتي في حديث لـ الخليج 365، انه "تقرر تمديد فتح المنطقة الخضراء وسط بغداد امام حركة المواطنين"، مبينا ان "ساعات الفتح ستكون من السادسة صباحا ولغاية الـ12 ظهرا بعدما كانت من السادسة ولغاية الـ11 صباحا".

واضاف ان "الفتح مساء سيكون كما اعلن مؤخرا وهو من الساعة الثانية ظهرا ولغاية السابعة مساء".

وتابع ان "ذلك جاء بعد التعاطي بإيجابية مع مطالب المتظاهرين والذي انعكس بشكل جيد في الوضع الامني ببغداد".