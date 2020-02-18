القضاء يبحث مع عليوي وحمودي وحسن تعزيز عمل اللجنة الأولمبية

رياضة 2020-02-18 | 10:53 570 مشاهدة بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان مع النائب عباس عليوي ورئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي ونائبه فلاح حسن، تعزيز عمل اللجنة الأولمبية ومسيرة الرياضة العراقية. وذكر بيان عن مكتب زيدان تلقته السومري نيوز، ان الأخير "أستقبل اليوم في مكتبه رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب عباس عليوي ورئيس اللجنة الأولمبية العراقية الكابتن رعد حمودي ونائب رئيس اللجنة الأولمبية العراقية الكابتن فلاح حسن".



وأوضح أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى بحث بالاجتماع مع السادة الضيوف تعزيز عمل اللجنة الأولمبية ومسيرة الرياضة العراقية".



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