البنك المركزي يوجه المصارف والمؤسسات المالية بالالتزام باستيفاء العمولات المقررة

وجه البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، المصارف والمؤسسات المالية بالالتزام باستيفاء العمولات المقررة مسبقاً بإعماماته.
1- عمولة الشراء عن طريق نقاط البيع : مجاناً.
٢- عمولة السحب النقدي من خلال نقاط البيع (٠,٠٠٦ من المبلغ) حد ادنى (٢,٠٠٠ دينار عراقي) أي ٦,٠٠٠ دينار لكل ١ مليون دينار عراقي، وفي حال سحب مبلغ ٣٣٣,٠٠٠ دينار فما دون فتطبق اقل عمولة وتبلغ (٢,٠٠٠ دينار عراقي).
٣- عمولة السحب النقدي من خلال الصراف الآلي : (٠,٠٠٤ من المبلغ المسحوب) اقل عمولة (١,٠٠٠ دينار عراقي) أي ٤,٠٠٠ دينار عراقي لكل ١ مليون دينار، وفي حال سحب مبلغ ٢٥٠,٠٠٠ دينار عراقي او اقل تطبق اقل عمولة وتبلغ (١,٠٠٠ دينار عراقي).
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