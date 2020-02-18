ما بحثه علاوي مع الكتل السياسية خلال اجتماعهم مساء امس

كشف مصدر سياسي، الثلاثاء، ما بحثه رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي مع الكتل السياسية خلال اجتماعهم مساء امس، فيما اشار الى ان علاوي قدم تعهدات لتهدئة التظاهرات.

وقال المصدر ان "رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي طلب خلال اجتماعه مع الكتل السياسية مساء امس، دعما غير مشروط لحكومته، بما في ذلك منحه حرية اختيار أعضاء حكومته"، لافتا إلى أنه "حصل على تأييد كتل سياسية عدة".

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واضاف ان "علاوي تعهد بالعمل على إجراء انتخابات مبكرة، والتركيز على برنامج خدمي يصب في صالح تهدئة التظاهرات"، لافتا الى انه "حذر من فشل الحكومة يعني فشل النظام السياسي العراقي بعد 2003 بالكامل، وسيكون باباً لمزيد من التدخل الخارجي في العراق".

يذكر ان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي عقد مساء يوم امس الاثنين، اجتماعا مع قادة الكتل السياسية لبحث موضوع تشكيل الحكومة.