بالفيديو استكمال افتتاح قصر الثقافة في النجف بعد 8 سنوات من التوقف

لثماني سنوات لم تفتح اغلب معدات قصر الثقافة في النجف بسبب توقف الشركه المنفذة وإحالة المشروع برمته إلى النزاهة لشبهات فساد طالت العقد المبرم بقيمة مائه مليون دولار مع الشركة التركية بحسب محافظ النجف الذي أكد اتفاقه مع الأخيرة لإكمال نواقص قصر الثقافةهذا المشروع المفروض بالالفين ودعش كان المفروض ينتهي العمل بي حت يدخل الخدمة الفين وثنعش النجف عاصمة الثقافه مبلغه كبير جدا فاق الميت مليار ولكن حصل الذي حصل واصبح التلكو سمه هذا المشروع توصلنا إلى أن نصرف مبالغ التأمينات بدينا احنا ننفذ على حساب المقاول السرقات الكبيره عوضناها الملفات النجف عاصمة الثقافه كلها بالنزاهة والقضاء وكلها جاي تنظر بيها وقصر الثقافة من ضمنها ولكن لو تسألني هذا المشروع الكلفة مالته فاقت الميت مليار هل يستحق الميت مليار؟؟ اكول لاعهيئة إعمار المحافظة وعدت بتسريع العمل لافتتاحه بعد شهرين في وقت يتساءل مراقبون عن مصير ملف الفساد الخاص بقصر الثقافة

الان يتم التعاون مع الشركة واصلين مراحل نهائية بالإنجاز المشكله بالمنظمومات متطورة جدا وبيها تفاصيل كثيرة أن شالله خلال ستين يوم يكمل المشروع بالكامل

نضع علامه استفهام كبيرة أمام هيئة النزاهة وأجهزة الدولة الرقابية من حسم هذه الملفات الكبيره نطالب كل الجهات الرقابية وهيئات النزاهة أن تحسم هذه الملفات وان تقدمهم للقضاء

وكان ملف النجف عاصمة الثقافه الإسلامية أحيل أواخر عام الفين وأحد عشر إلى النزاهة التي قررت إيقافه وفتح التحقيق بطريقة صرف الأموال

إذن قصر الثقافة والذي كان أحد أسباب خروج التظاهرات سيفتتح بعد شهرين لكن ملفه التحقيقي سيبقى في إدراج النزاهة حتى إشعار آخر