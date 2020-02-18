الرئيس الأوكراني يدعو مجلس أمن بلاده لمناقشة "أحداث دونباس"

يعقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، اجتماعا لمجلس أمن بلاده بعد مقتل جندي اعتبرته كييف قصفا نفذته قوات روسية بمنطقة دونباس شرق البلاد.



ووصف الرئيس الأوكراني، في تصريحات صحفية، القصف بأنه استفزاز هدفه عرقلة عملية السلام في تلك المنطقة.

وقال الجيش الأوكراني، في بيان، الثلاثاء، إن جنديا قتل وأصيب أربعة بنيران معادية في منطقة دونباس شرق البلاد.

وفي وقت سابق، اتهم الجيش قوات روسية بمحاولة عبور الخطوط الأوكرانية وإطلاق قذائف واستخدام القنابل والأسلحة الرشاشة.

فيما لم تعقب موسكو على تصريحات الجانب الأوكراني حتى الساعة 10:00 ت.غ.

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ويدور صراع بين القوات الأوكرانية وقوات انفصالية شرق البلاد منذ 2014 تسبب في مقتل أكثر من 13 ألفا على الرغم من إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في 2015.

ومناطق دونيتسك وهانسك يطلق عليها دونباس، وشهدت حربا منذ مارس/آذار 2014، عقب مظاهرات لجماعات موالية لروسيا رفضا للثورة الأوكرانية في العام نفسه.

ونفذت أوكرانيا عملية عسكرية ضد المجموعات الانفصالية في دونيتسك ولوهانسك، بعد إعلانهما الاستقلال من طرف واحد، رفضا لما أسموه "انقلابا".

وتدرس الحكومة الأوكرانية إعادة بسط سيطرتها بشكل تدريجي على الحدود مع روسيا في دونباس شرق البلاد، مستبعدة تسيير دوريات مشتركة في تلك المنطقة.

وقال وزير الداخلية الأوكراني أرسين أفاكوف، خلال تصريحات تلفزيونية الثلاثاء، إن الحديث لا يدور عن تسيير دوريات مشتركة مع ممثل جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك المعلنتين من طرف واحد.