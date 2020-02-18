غرق أردوغان ويأس الإيرانيين.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، الثلاثاء 18 فبراير/شباط 2020، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

على الصعيد السياسي تقرأون: "احتجاجات البنزين" بإيران تشعل توترا بين الطب الشرعي وروحاني، "الحمزات" من سوريا إلى ليبيا.. معول أردوغان للتخريب والاحتلال، مسؤول أوروبي ينتقد سجل قطر في حرية التعبير، بعثة أوروبية لمراقبة حظر السلاح على ليبيا، "إيرانيون يائسون".. مقاطعة الانتخابات رسالة بفشل النظام، وثائق.. أردوغان ضغط لمنح تأشيرة "شنجن" إلى ممول للقاعدة، مجلة فرنسية: رواتب العمال الأجانب بقطر "غير مضمونة"، نيويورك تايمز: أردوغان يغرق في مستنقع إدلب، لافروف عن لقاء بومبيو: نهج واشنطن تجاه موسكو "بناء".

كما تطالعون أيضا: مصادر سودانية: قرارات مرتقبة لهيكلة الجيش وعزل الإخوان، توصيات أردان.. إجراءات إسرائيلية بحق الأسرى تنذر بانفجار السجون، لبنانيون يهاجمون زيارة مسؤول إيراني: ارفعوا وصايتكم، الجامعة العربية ترحب بتبادل الأسرى بين حكومة اليمن والحوثي، رئيس تونس: حل البرلمان حال رفض حكومة الفخفاخ، لماذا غاب قاآني عن حضور مناسبة بمنزل مرشد إيران؟، لوكسمبورج: تدفق آلاف المسلحين لليبيا عقب "برلين"، مليشيا الحوثي تحول مساجد صنعاء لـ"حُسينيات" وثكنات طائفية.

Advertisements

وفي الاقتصاد تجدون: بورصة قطر تواصل التراجع وتخسر نصف مليار دولار جديدة، ألمانيا أكبر الخاسرين من اتفاق أمريكا والصين التجاري، مصافٍ خاصة بالصين تكثف شراء النفط بعد تراجع الأسعار، استقرار صادرات النفط السعودي في ديسمبر، أحدثها براكة النووية.. الإمارات تلهم العالم بمزيج من مصادر الكهرباء، الصين تقفز على أوجاع كورونا.. خطة جديدة لنمو اقتصادي أكبر.

ورياضيا تطالعون: مفاجأة.. إدارة برشلونة وراء الهجوم على ميسي

وفي الفن: طرح "بعلم الوصول" 26 فبراير.. "هالة" تواجه أفكارها الانتحارية

كما تتناول نشرة "العين الإخبارية" مجموعة متنوعة من الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو، وآخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

للاطلاع على التفاصيل والمزيد اضغط هنا