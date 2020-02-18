انت الان تتابع الفلبين تسمح لمواطنيها العاملين في هونج كونج وماكاو بالعودة لعملهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلنت الفلبين اليوم الثلاثاء السماح لمواطنيها، الذين يعملون في هونج كونج وماكاو، بالعودة لعملهم، وذلك بعدما ألغت جزئيا حظرا على السفر، جرى فرضه مطلع هذا الشهر لمنع تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وكيل وزارة الخارجية بريجيدو دولاي القول في تغريدة اليوم إن قوة مهام حكومية قررت استثناء العاملين في هونج كونج وماكاو من حظر السفر.
كما ألغت الحكومة حظرا مفروضا على السفر لتايوان.
وكتب دولاي أنه تم استثناء العاملين في هونج كونج وماكاو من حظر السفر للخارج المفروض على المواطنين بالفلبين.
وسوف يتيح القرار للآلاف من العاملين المهاجرين بالعودة لأعمالهم في الخارج.
ويشار إلى أن تحويلات العاملين الفلبينيين في الخارج تبلغ نحو 30 مليار دولار، و تمثل نحو 9% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر الفلبين تسمح لمواطنيها العاملين في هونج كونج وماكاو بالعودة لعملهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.