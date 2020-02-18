شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 3 إصابات جديدة بـ كورونا في اليابان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020 أعلنت السلطات الصحية في اليابان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور الجديد.

Advertisements وذكرت هيئة الاذاعة والتليفزيون اليابانية أنه تم تسجيل حالات الإصابة في مقاطعة واكاياما غرب اليابان. وبذلك يبلغ عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد في اليابان 523 حالة. وكانت السلطات الصحية الصينية قد أعلنت، اليوم، ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الصين إلى 1868 شخصا، كما ارتفعت حالات الإصابة في البلاد إلى 72 ألفا و436 شخصا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 3 إصابات جديدة بـ كورونا في اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.