شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 88 إصابة جديدة بـ“كورونا“ على السفينة السياحية قبالة اليابان‎ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020 أعلنت وزارة الصحة في طوكيو الثلاثاء، أنه تم تأكيد إصابة 88 شخصا إضافيا بفيروس كورونا المستجد على متن السفينة السياحية الخاضعة لحجر صحي قبالة اليابان.

وذكرت الوزارة أن الإصابات الجديدة تأكدت من مجموع 681 اختبارا جديدا، ما يرفع عدد الإصابات المؤكدة على متن ”دايموند برينسيس“ إلى 542.

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