إضراب المضيفين يؤخر إقلاع عدد من رحلات الطيران بالجزائر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

أعلنت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الثلاثاء، تأخر إقلاع رحلات طيران عدة في مطار الجزائر بسبب استمرار إضراب المضيفين لليوم الثاني على التوالي، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز.



وأفادت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، أمس الاثنين، بإلغاء 13 رحلة داخلية وخارجية بسبب إضراب المضيفين الذي بدأ صباح اليوم.

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ونقلت صحيفة الشروق الجزائرية عن مصادر بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، قولهم إن الإضراب الذي مازال متواصلًا، تسبب في إلغاء 13 رحلة 10 منها خارجية نحو مطارات أوروبية.

وفي وقت سابق، أودعت إدارة الشركة دعوى قضائية ضد نقابة المضيفين، بسبب الإضراب الذي وصفته بغير الشرعي.

وشن مضيفو الطيران بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، صبيحة الاثنين، حركة احتجاجية مفاجئة دون إشعار مسبق.