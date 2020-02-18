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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسؤول أوروبي: كورونا بمثابة جرس تنبيه للشركات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020
قال جورج ووتكي رئيس غرفة التجارة التابعة للاتحاد الأوروبي في الصين، إن فيروس كورونا المتحور الجديد يعد بمثابة جرس تنبيه للشركات الأجنبية بأنه يتعين عليها التنوع في سلاسل إمداداتها.
وأفاد جورج في تصريحات صحفية نشرت اليوم الثلاثاء، هذا بمثابة نداء تنبيه، الكثير من الشركات أدركت أن الاعتماد الكامل على الصين، في حال تراجعت مثل ما يحدث الآن، فان ذلك سوف يحدث ضررا لأعمالها".
وأضاف أن الشركات سوف تبحث الآن عن دول أخرى " وهذا بالتأكيد ما سوف يحدث خلال الأعوام المقبلة".
يشار إلى أن قضية نقل سلاسل الإمداد خارج الصين حظيت باهتمام على مدار العامين الماضيين في ظل ارتفاع تكلفة العمالة ومحاولة الشركات الحد من تأثيرات الحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار ووتكي أن الكثير من الشركات بدول الاتحاد الأوروبي تواجه مشكلة لوجستية، حيث أن مدنا ومناطق مختلفة تتطلب الآن أنواعا مختلفة من التصاريح من أجل العمل.
وأوضح ووتكي أنه يمكن الشعور بالضرر على طول سلاسل الإمداد، حيث أن المستهلكين لا يمكنهم الحصول على البضائع بسبب عدم وجود مساحة كافية على متن السفن أو الطائرة، بجانب حظر السفر الذي فرضته بعض الدول.
ولخص ووتكي إلى أنه من غير المرجح أن يعود النظام للعمل كما كان قريبا، مشيرا إلى أن الوضع قد يستمر حتى مارس المقبل.
وقال ووتكي إنه مع ذلك، مازالت الصين تمثل سوقا" يحظى باهتمام" المستثمرين.
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