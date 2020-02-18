وسائل إعلام أجنبية تسلط الضوء على تشغيل الوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية بالإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

سلطت وسائل الإعلام الأجنبية الضوء على الإنجاز الإماراتي بشأن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية، حيث وصفت الحدث بأنه يشكل نقطة تحول مهمة لدولة الإمارات التي باتت تصنف ضمن قائمة الدول الـ 30 على مستوى العالم التي تنتج الطاقة من خلال تكسير الذرة.

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وأشارت عدد من وسائل الإعلام الدولية من وكلات أنباء وصحف وقنوات ومواقع، إلى أنه مع الإعلان عن حصول المحطة النووية السلمية على رخصة التشغيل، فقد أصحبت الإمارات الدولة العربية الأولى التي تشغل مفاعلاً نووياً لأغراض تجارية، رغم ما تتمع به من إنتاج وتصدير مرتفع للنفط، معتبرة أن الحدث مهم على مستوى المنطقة.

واستعرضت أهمية الإنجاز على مستوى المنطقة، في إطار الاستثمار الأمثل الذي تتبناه الدولة كرؤية تنموية شاملة، وضمن معايير القوة والاستقلالية باستثمارات الطاقة النظيفة.