شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع عدد ضحايا كورونا في الصين إلى 1868 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الصين إلى 1868 شخصا، كما ارتفعت حالات الإصابة في البلاد إلى 72 ألفا و436 شخصا، حسبما أفادت السلطات الصحية الوطنية أمس.

جاء ذلك بعد أن سجلت البلاد 98 حالة وفاة و1886 إصابة جديدة خلال يوم الاثنين. Advertisements وسجلت مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، 93 حالة وفاة و1807 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم الاثنين. وترتفع بذلك إجمالي الوفيات في المقاطعة منذ بدء تفشي الفيروس إلى 1789 حالة والإصابات إلى 59 ألفا و989، حسبما ذكرت اللجنة الصحية في المقاطعة. وأوضحت اللجنة أن 7862 مريضا تماثلوا للشفاء وخرجوا من المستشفيات.

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