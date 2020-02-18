الحرس الثوري الإيراني: لدينا إمكانيات كبيرة لمحو إسرائيل «بس الظروف»

قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسن سلامي إن هناك إمكانيات كبيرة "لمحو إسرائيل"، إلا أن "الظروف غير ملائمة."

وقال سلامي، في تصريحات أدلى بها خلال مقابلة تليفزيونية وأوردتها قناتيّ "العربية" و"روسيا اليوم" اليوم الثلاثاء، إن الظروف ما زالت غير ملائمة في الوقت الحالي للقضاء على إسرائيل.

وأضاف قائد الحرس الثوري الإيراني أن "الإسرائيليين أصغر بكثير من الأميركيين، واستهدافهم لن يكون فقط من إيران"، دون أن يكشف مزيداً من التفاصيل.

وأشار إلى أن الإسرائيليين "يجب ألا يعتمدوا على الأمريكيين، فآخرون فعلوا ذلك ولم يحققوا أي نتيجة"، مضيفاً "بنينا قدراتنا على مستوى عالمي ولكي نصل إلى مستوى القوة العسكرية الأكبر في العالم".

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وأكد سلامي أن أهداف إيران تتمحور حول "انهيار الكيان الصهيوني" والقضاء على وجوده وعلى الوجود الأمريكي في المنطقة، بحسب قوله.

يأتي هذا بعدما استهدفت إسرائيل، في الـ 14 من فبراير الجاري، بعض المواقع الإيرانية بمحيط مطار دمشق الدولي، ما أسفر عن سقوط 7 قتلى من قوات النظام والحرس الثوري الإيراني، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ونقلت قناة العربية عن مدير المرصد قوله: "قتل في الغارات الإسرائيلية الليلية 7 مقاتلين، 3 من جيش النظام السوري و4 ضباط من الحرس الثوري الإيراني".

كما نشرت وسائل إعلام إسرائيلية وموقع إسرائيلي لتتبع الأقمار الصناعية، صوراً تظهر حجم الأضرار الذي لحق بمواقع الحرس الثوري التي استهدفت الأسبوع الماضي قرب مطار دمشق.