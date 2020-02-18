أعلن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات ​محمد فهمي​، أنّ "بعد ورود اتصالات من المواطنين اثر تداول أخبار عن قرار للوزير فهمي حول وقف تراخيص عازل لأشعة الشمس، يوضح المكتب الإعلامي أنّ التراخيص الصادرة بتاريخ 10 تشرين الأول 2019 لا تزال سارية المفعول لغاية انتهاء صلاحيّتها في تاريخ 30 أيلول 2020".

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كانت هذه تفاصيل خبر مكتب فهمي: تراخيص عازل لأشعة الشمس سارية المفعول حتى 30 أيلول 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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