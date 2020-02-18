وفد من الجبهة العربية التقدمية زار السفارة الجزائرية

قام وفد من الجبهة العربية التقدمية ضم ​نجاح واكيم​ وأسد غندور و​محمد قليلات​ بزيارة سفارة ​الجزائر​ في ​بيروت​ والتقى سعادة سفير الجزائر عبد الكريم ركايبي، حيث سلمه رسالة اللجنة التنفيذية للجبهة إلى فخامة رئيس الجزائر، تقديراً من الجبهة لموقف الجزائر ضد ما يسمى "​صفقة القرن​" وللدور الذي تلعبه في دعم ​الشعب الفلسطيني​ ومقاومته الباسلة.

وقد أطلع الوفد سعادة السفير على دور الجبهة في إعادة إحياء حركة تحرر عربية جديدة.