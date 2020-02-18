وفد من الجبهة العربية التقدمية زار السفارة الجزائرية

قام وفد من الجبهة العربية التقدمية ضم نجاح واكيم وأسد غندور ومحمد قليلات بزيارة سفارة الجزائر في بيروت والتقى سعادة سفير الجزائر عبد الكريم ركايبي، حيث سلمه رسالة اللجنة التنفيذية للجبهة إلى فخامة رئيس الجزائر، تقديراً من الجبهة لموقف الجزائر ضد ما يسمى "صفقة القرن" وللدور الذي تلعبه في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
وقد أطلع الوفد سعادة السفير على دور الجبهة في إعادة إحياء حركة تحرر عربية جديدة.
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