العثور على جثة سوري داخل منزله في كترمايا

عثر على السوري أ.ص.أ ( مواليد 1968) جثة داخل منزله في منطقة حارة العين في بلدة كترمايا. وقد حضرت ​الأجهزة الأمنية​ والطبيب الشرعي لمعرفة ملابسات الوفاة.

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