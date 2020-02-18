أكّد وزير السياحة رمزي مشرفية أنّ "المشكلة الاقتصاديّة تطال أكثر من قطاع، وهي ليست وليدة الساعة. عندما اجتمعت بأعضاء نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة في لبنان، شرحوا لي المشكلة الّتي يعانون منها والّتي كنت أساسًا في صورتها، ونعمل على إيجاد حلّ لها".
وأوضح في مداخلة إذاعيّة ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، على إذاعة "صوت لبنان - صوت الحرية والكرامة"، أنّ "المشكلة أنّ لدينا سعرين لبطاقات السفر، بالإضافة إلى مكتاب السفر غير المرخصة"، لافتًا إلى "أنّني تكلّمت مع رئيس الحكومة حسان دياب الّذي سيتابع الموضوع مع رئيس مجلس إدارة "شركة طيران الشرق الأوسط" محمد الحوت، بهدف معالجته بشكل كامل".
وركّز مشرفية على أنّ "العقد الموقع مع "اتحاد النقل الجوي الدولي (Iata) كان بالعملة الأجنبيّة وهذا خطأ، ولو كان العقد بالليرة اللبنانية لما كنّا وصلنا إلى هنا. الحل الأنسب أن تكون كلّ الاتفاقيّات الّتي قامت وتقوم بها الدولة اللبنانية، بالعملة المحليّة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير السياحة: كل الاتفاقيات التي تقوم بها الدولة اللبنانية يجب أن تكون بالليرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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