قبلان: على الحكومة ان تكثف جهودها لانقاذ الاقتصاد الوطني وتثبيت النقد

التقى رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ الشيخ ​عبد الأمير قبلان​، رئيس الهيئة التنفيذية في حركة "أمل" ​مصطفى الفوعاني​ على رأس وفد، وكانت مناسبة جرى خلالها استعراض الاوضاع العامة في ​لبنان​ المنطقة، وتم التشديد على ضرورة تحصين الوحدة الوطنية وتعزيز التعاون بين اللبنانيين.

واكد قبلان ان "الاوضاع في المنطقة ولبنان حرجة وصعبة تستدعي من المسؤولين اللبنانيين التعاطي معها بروح المسؤولية الوطنية التي تحتم ان ينبذوا الخلافات ويتضامنوا ويحصنوا بوحدتهم بتعاونهم، ويعملوا بجد واخلاص لانقاذ وطنهم من الحالة المتردية"، مشددا على أنه "يجب على الحكومة ان تكثف جهودها لانقاذ ​الاقتصاد​ الوطني وتثبيت النقد اللبناني لتحقيق الاستقرار المعيشي".

واعتبر أن "​صفقة القرن​ محاولة فاشلة لتصفية القضية ال​فلسطين​ية، وهي محكومة بالسقوط طالما ان في الامة قوى حية تؤمن ان ​المقاومة​ والانتفاضة هي السبيل الوحيد لتحرير فلسطين وانقاذ مقدساتها".