دياب التقى السفيرة الأميركية وعرض معها تطورات الاوضاع في لبنان

التقى رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​ سفيرة ​الولايات المتحدة الاميركية​ إليزابيت ريتشارد، وتم خلال اللقاء عرض لتطورات الاوضاع في ​لبنان​ والمنطقة والعلاقات الثنائية. ولم تشأ ​السفيرة الأميركية​ الإدلاء بأي تصريح لدى مغادرتها ​السراي الحكومي​. إضغط للمزيد

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