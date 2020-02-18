ادي معلوف: مدير مصرف حول وبناته 17 مليون دولار للخارج اخر شهر تشرين الاول

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" ​ادي معلوف​ الى انه لا يوجد خيار ابيض او اسود، ونحن يجب ان يكون لدينا احاطة كاملة بموضوع دفع اليوروبوند، الا ان التصور العام لدينا هو عدم الدفع لابقاء احتياط الاموال بالعملة الاجنبية للامور الاساسية من الغذاء و​الدواء​. ودعا ​القضاء​ للتحرك اكثر لانه لا يمكن البقاء وفق هذه الوتيرة، وهناك امور كثيرة لم تتوضح، ونحن منذ 35 يوما ارسلنا كتابا الى حاكم ​مصرف لبنان​ لمعرفة من حول الاموال بعد 17 تشرين الاول، ولماذا مدير مصرف وبناته حول اخر اسبوعين من تشرين اول اكثر من 17 مليون ​دولار​ والمودعون لا يستطيعون قبض اكثر من 100 دولار يومي، لماذا هذا التمييز؟ وما هي المعايير لذلك؟

واوضح المعلوف في حديث تلفزيوني، ان ​التيار الوطني الحر​ لم يكن مع التجديد لحاكم مصرف لبنان. واكد انه لم يكن هناك محاصصة ل​قانون الانتخاب​ وامضاء عقود ​النفط والغاز​ و​محاربة الارهاب​، ولكن من وقت احتجاز رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ في ​السعودية​ تغير شيء ما، وقد راينا ما حصل في ​الانتخابات النيابية​ و​تشكيل الحكومة​.