كنعان دعا فرعية اللجان النيابية الى عقد جلسة يوم الخميس

دعا رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ اللجنة الفرعية المنبثقة عن ​اللجان النيابية المشتركة​ الى جلسة عند ​الساعة​ الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 20/2/2020، وذلك لدرس جدول الأعمال التالي: اقتراحي القانون المتعلقين بتعديل قانون سرية ​المصارف​ تاريخ 3 أيلول 1956، إقتراح القانون حول رفع ​السرية المصرفية​، اقتراحي القانون المتعلقين باسترداد ​الدولة​ للأموال المنهوبة، إقتراحي القانون المتعلقين بتعديل القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 (الإثراء غير المشروع) ومشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2490 المتعلق بالإثراء غير المشروع.

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