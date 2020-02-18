قداس لراحة نفس والدة الإعلامية ريتا شاهين الأحد في البترون

دعت عائلة المرحومة انطوانيت نعمة الله عساف والدة الزميلة الاعلامية ريتا شاهين، الأنسباء للمشاركة في جناز الأربعين والقداس الذي يقام لراحة نفسها يوم الأحد الواقع في ٢٣ شباط الجاري في ​كنيسة​ مار ضوميط الرعائية تولا ​البترون​ .

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