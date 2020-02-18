الجيش: 3 طائرات استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية أمس

أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 17 شباط 2020 الساعة 12:05 الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 19:15 من فوق بلدة رميش".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "عند الساعة 19:05، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 18 شباط 2020 الساعة 1:15 من فوق بلدة كفركلا"، موضحةً أنّ "عند الساعة 19:25، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الشوف، بيروت وضواحيها، بعبدا وعاليه، من ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 18 شباط 2020 الساعة 1:50 من فوق البحر غرب البلدة المذكورة".
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