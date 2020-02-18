الجيش: 3 طائرات استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية أمس

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 17 شباط 2020 الساعة 12:05 الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​الناقورة​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​الجنوب​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 19:15 من فوق ​بلدة رميش​".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "عند الساعة 19:05، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 18 شباط 2020 الساعة 1:15 من فوق بلدة ​كفركلا​"، موضحةً أنّ "عند الساعة 19:25، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​الشوف​، ​بيروت​ وضواحيها، ​بعبدا​ وعاليه، من ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 18 شباط 2020 الساعة 1:50 من فوق البحر غرب البلدة المذكورة".