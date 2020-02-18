لفت الوزير السابق فادي عبود إلى أنّ "المواطن بإمكانه شراء تذاكر السفر بالليرة اللبنانية، أمّا أصحاب شركات السياحة والسفر فيدفعون بالدولار، وهذا الأمر طبعًا سيخلق مشكلة كبيرة".
وبيّن في مداخلة إذاعيّة ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، على إذاعة "صوت لبنان- صوت الحرية والكرامة"، أنّ "هذه المشكلة أصبحت عالمّية، فقد بدأت المضاربة بين شركات السياحة والسفر وشركات الطيران الّتي تبيع بطاقات السفر مباشرةً".
وأكّد عبود "أنّنا نحن بظرف صعب ودقيق جدًّا، والسؤال "هل ستبقى بيروت هي الوجهة السياحيّة الأغلى في المنطقة؟"، مشدّدًا على "وجوب التسويق للبنان وإعادة النظر بطريقة زيادة عدد المسافرين إليه".
كانت هذه تفاصيل خبر عبود: لإعادة النظر بطريقة زيادة عدد المسافرين للبنان وهل ستبقى بيروت الوجهة الأغلى بالمنطقة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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