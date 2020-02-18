جان عبود: لا ارتفاع بأسعار بطاقات السفر ومطلبنا هو توحيد التعامل بين شركات الطيران ووكالات السفر

أكّد نقيب أصحاب شركات السفر والسياحة ​جان عبود​، أنّه "ليس صحيحًا أنّ نقابة أصحاب شركات السفر والسياحة في ​لبنان​ و"شركة ​طيران الشرق الأوسط​" متّفقتان على رفع أسعار بطاقات السفر أو الإضرار بالمستهلك. هذه اتهام باطلة، وشركات السفر مع الشركة الوطنية بخدمة المواطنين والسياحة اللبنانية".

وأوضح في حديث إذاعي ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، على إذاعة "صوت ​لبنان​- صوت الحرية والكرامة"، أنّ "منذ اليوم الأول للأزمة، كان مطلبنا واحد وهو توحيد معايير الدفع والتعامل بين شركات الطيران ووكالات السفر والسياحة والمستهلك". ولفت إلى "أنّنا تابعون لـ"اتحاد النقل الجوي الدولي (اياتا)" الّذي يجبرنا على الدفع ب​الدولار​، إلّا أنّنا نستوفي ب​الليرة اللبنانية​".

وركّز عبود على أنّ "80 و90% من شركات الطيران الأجنبية تقبض بالدولار، ونحن نحاول تثبيت الدفع بالعملة اللبنانية اسوة ببقيّة الدول الّتي تتعامل معها "Iata". أمّا في حال استمرّ الوضع على ما هو عليه، فنحن ذاهبون إلى الانهيار، والقطاع متّجه إلى الزوال"، مشيرًا إلى أنّ "6 آلاف عائلة تقريًبا تعيش من القطاع، والقسم الأكبر من مكاتب السفر والسياحة بدأ يدفع نصف معاشات، أو أقفل أبوابه".

وشدّد على أنّ "لا ارتفاع بأسعار بطاقات السفر. الأسعار نفسها، والفرق يكمن بسعر الصرف"، مبيّنًا أنّ "لايمكن أن تفرض ضريبة مضافة على تذاكر السفر والسياحة".