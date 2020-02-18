دائرة الهجرة التركية: ترحيل 229 "إرهابيا" أجنبيا منذ بدء عملية نبع السلام

أعلن مدير دائرة الهجرة التابعة ل​وزارة الداخلية التركية​، عبدالله آياز، أنّ "​السلطات التركية​ رحّلت 229 "إرهابيًّا" أجنبيًّا إلى بلدانهم منذ انطلاق عمليّة "نبع السلام" في الشمال السوري يوم 9 تشرين الأول 2019".

وأوضح في تصريح صحافي، أنّ "75 من الإرهابيّين الّذين تمّ ترحيلهم خلال الفترة المذكورة، يحملون جنسيّات دول ​الاتحاد الأوروبي​"، لافتًا إلى أنّ "سلطات ​تركيا​ رحّلت منذ عام 2001 إلى الأن، 7 آلاف و898 "إرهابيًّا" أجنبيًّا، يحملون جنسيّات 100 ودولتين حول العالم".

وذكر آياز أنّ "تركيا منعت خلال الأعوام الماضية، دخول 94 ألف أجنبي إلى أراضيها، للاشتباه في صلتهم بتنظيمات إرهابيّة"، مشيرًا إلى أنّ "السلطات التركية ضبطت خلال عام 2018، 268 ألف مهاجر غير نظامي، وأنّ هذا العدد ارتفع إلى 454 ألف العام الماضي".