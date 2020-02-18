سلطات بلغاريا تطالب الإمارات تسليمها رجل أعمال تتهمه بغسل الأموال

اعلنت ​وزارة العدل​ في ​بلغاريا​ انها طلبت من دولة ​الإمارات​ العربية المتحدة تسليمها رجل أعمال وجهت له اتهامات غيابيا. وحسب وكالة "​رويترز​"، طلبت سطات بلغاريا تسليم رجل الأعمال فاسيل بوزكوف، الذي وجهت له اتهامات بينها الابتزاز واستغلال النفوذ وغسل الأموال. وأرسلت الوزارة البلغارية طلب التسليم إلى ​السفارة​ البلغارية في الإمارات. ونفى بوزكوف، وهو من بين أغنى ​رجال الأعمال​ في بلغاريا، ارتكاب أي مخالفات. ورفض العودة لبلاده.

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