ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أنّ "قوات الأمن التركية بالتعاون مع قسم مكافحة الإرهاب، ألقت القبض على المواطن السوري "ي. أ. أ" المُسمّى بـ"أبو تقي الشامي"، وهو المسؤول عن الأنشطة الاستخباراتية في تنظيم "داعش"؛ في عمليّة أمنيّة في قضاء "إيناغول" التابع لولاية بورصة غربي تركيا".
ولفتت إلى أنّه "تمّ توقيف 3 آخرين في العملية الأمنية، يشتبه بارتباطهم بالتنظيم".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن التركي ألقى القبض على 4 أشخاص بينهم قيادي في "داعش" غربي البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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