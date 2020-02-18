الأمن التركي ألقى القبض على 4 أشخاص بينهم قيادي في "داعش" غربي البلاد

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أنّ "​قوات الأمن التركية​ بالتعاون مع قسم ​مكافحة الإرهاب​، ألقت القبض على المواطن السوري "ي. أ. أ" المُسمّى بـ"أبو تقي الشامي"، وهو المسؤول عن الأنشطة الاستخباراتية في تنظيم "داعش"؛ في عمليّة أمنيّة في قضاء "إيناغول" التابع لولاية بورصة غربي ​تركيا​".

ولفتت إلى أنّه "تمّ توقيف 3 آخرين في العملية الأمنية، يشتبه بارتباطهم بالتنظيم".