شكرا لقرائتكم خبر عن وفد برلمانى يتفقد الطرق بأسوان.. ومسئولو النقل يستعرضون مشكلاتهم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد وفد لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، برئاسة هشام عبد الواحد، عددا من الطرق بمحافظة أسوان، ضمن فعاليات الجولة التفقدية التي تقوم بها اللجنة للمحافظة، وبدأت الجولة بتفقد طريق السماد، وطريق أسوان _ برنيس، والطريق الصحراوي الغربي، ومحور بديل السد، والطريق الإقليمي الشرقي.

واستعرض مسؤولو النقل بمحافظة أسوان، الموقف من المشروعات التي تم بدء العمل بها في المحافظة، والفترة المتبقية لافتتاح هذه المشروعات، وكشف المسئولون، أن طريق السماد يحتاج رفع كفاءة بطول 4 كيلو متر، وطريق أسوان برنيس صدر أمر إسناد من كم 120 حتى 145 كم من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري إلا أنه توقف التنفيذ.

وفيما يتعلق بالطريق الصحراوي الشرقي، أكدوا أنه جاري إنشاء طريق خرساني بطول 23 كم ومقرر الانتهاء منه في يونيو 2021، والطريق الزراعي الغربي يحتاج رفع كفاءة بطول 40 كم، أما طريق بلانه كلابشة تم عمل الجلسات والرفع المساحي والتصميم للبدء في التنفيذ.

وحول مشروعات النقل، كشف المهندس عيد يحيي، ممثل هيئة الطرق والكباري، أن محاور النيل في الصعيد 7 بينهم 3 في أسوان، مؤكدا أن نسبة التنفيذ وصلت إلى 83%، لافتا إلى أن محور كلابشة سيتم الانتهاء منه بالكامل.

وأشار إلى أن محور بديل الخزان، سيتم الانتهاء منه خلال 5 شهور، موضحا أنه بسبب اعتراض بعض الأهالي لتضررهم من المشروع، لم تنتهي شركة المقاولين العرب إلا من 5 قواعد فقط رغم مرور 7 شهور على عمل الشركة بالمحور، مؤكداً أن هناك متابعة دورية من الفريق كامل الوزير، وزير النقل، حول مشروعات المحاور على النيل والتأكيد على الانتهاء في المواعيد المحددة وبكفاءة وجودة عالية.

وقال المهندس عيد يحيي، ممثل هيئة الطرق والكباري، إن النقل البري أرخص من السكة الحديد، وهو ما لا يجعل النقل السككي جاذبا، وبالتالي لن يتم إعادة توزيع الحمولات بين النقل البري والسكة الحديد، مشيرا إلى أن الحل في زيادة طاقة السكة الحديد مع تغليظ عقوبة النقل المخالف.

يضم الوفد البرلماني، خالد عبد المولى، أمين سر اللجنة، وجمال آدم، ووحيد قرقر، وعبد الهادي بعجر، وحسين أبو الوفا، أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى الدكتور محمد علي، مستشار لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان.





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