شكرا لقرائتكم خبر عن النائب فرج عامر: أعد قانونا لتشديد العقوبات على مرتكبى الإسفاف الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة بسرعة التدخل للوقف الفورى لجميع من يسيئون للفن المصرى بأغاني وأفلام ومسلسلات هابطة بها كلمات ومشاهد فيها خروج سافر وصارخ عن القيم والأخلاق والتقاليد المصرية العريقة، مؤكدا أنه يعكف على إعداد مشروع قانون لتغليظ عقوبة من يرتكب هذه الجرائم.

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وقال "عامر" فى بيان له اليوم: "إننى بعد واقعة حفل حسن شاكوش وعمر كمال، باستاد القاهرة وغناء أغنية "بنت الجيران" بنسختها القديمة وما تحتويه من كوبليه "أشرب خمور وحشيش"، أعكف على إعداد تشريع جديد بإضافة مواد إلى قانون العقوبات لمنع واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمحاكمة كل من يسيئون للفن والتقاليد والأخلاق المصرية، بهدف المواجهة التشريعية الحاسمة، وتشديد العقوبات ضد أصحاب أغانى المهرجانات والأفلام الهابطة التى أصبحت تمثل خطرا داهما على الشباب المصرى الذى يحاول التقليد الأعمى لمن يسمون أنفسهم بالفنانين والمطربين، وهم بعيدون كل البعد عن الفن المصرى الأصيل الذى كان واحدا من أهم القوى الناعمة للدولة المصرية إقليميا وعربيا وعالميا.

وأعرب المهندس محمد فرج عامر، عن ثقته الكاملة فى أن جميع أعضاء وقيادات مجلس النواب سوف يؤيدونه فى هذا الاتجاه للقضاء على ما يحدث داخل الساحة الفنية المصرية من حالات الإسفاف والتردى فى أغانى المهرجانات والأفلام والمسلسلات الهابطة، والتى تسيء إساءة بالغة للمجتمع المصرى، مطالبا النقابات الفنية باتخاذ مواقف حاسمة ضد كل من يسيء للفن المصرى.