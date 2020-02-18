شكرا لقرائتكم خبر عن إبتكارات ومشاريع طلاب "الهندسة" فى معرض بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامناً مع الاحتفال بتخرج طلاب البكالوريوس بكلية الهندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تنظم الكلية معرضاً لابتكارات الطلاب يوم الأربعاء (19 الشهر الحالى) يتضمن عرض لأهم وأبرز مشروعات تخرج الطلاب وذلك تحت رعاية الدكتور محمد العزازي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

صرح بذلك الدكتور باهر أبو ستيت عميد كلية الهندسة وأضاف أن الكلية حريصة كل الحرص على تخريج مهندسين فاعلين قادرون على المشاركة فى بناء المجتمع المتطور كما تساهم الكلية في إعداد طلابها أيضاً لسوق العمل بمهارة عالية وتأهيلهم للمشاركة في المشروعات القومية لمصر.

وأكد الدكتور أبو ستيت اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة مستعدون دائماً للقيام بواجباتهم تجاه الإعداد العلمي لطلبة الكلية من خلال المحاضرات والدروس العملية والمعملية وتأهيل المعامل على أعلى مستوى موضحاً أن مجموعة من الأساتذة المتميزين يتولون مهمة الاشراف على كافة الأنشطة الطلابية مع التركيز على الإشراف الريادي للنشاط الطلابي من خلال الاتحادات والأسر الطلابية وذلك بهدف تنمية الجوانب العملية والإنسانية لدى الطلاب وغرس قيمة العمل بروح الفريق بينهم خاصة أن الكلية تتيح للطلاب العديد من الأنشطة منذ دخولهم إلى الكلية وحتى تخرجهم حيث توجد مختلف الأنشطة الطلابية وأهمها الرياضية وأنشطة المسابقات وعقد الندوات الثقافية وتنظيم الرحلات العلمية والثقافية.

ومن ناحية أخرى اعلن الدكتور أبو ستيت عن سعي الكلية المستمر للمشاركة في الأحداث العلمية وذلك حتى يصبح اسم الجامعة ممثلا في المؤتمرات الدولية التي تعقد في القاهرة وذلك يتم من خلال الاشتراك في رعاية هذه المحافل العلمية العالمية وخاصة الفعاليات الدولية التى تقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وتشارك فيها أهم وأبرز المؤسسات العلمية، و الوزارات ذات الصلة المباشرة بالهندسة.

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وفى هذا السياق قال الدكتور أبو ستيت أنه يجرى حالياًالتحضير لأن تكون الجامعة أحد الرعاة الاساسيين لمؤتمر الإنشاء والبنية التحتية المستدامة "جيو ميد إيست ٢٠٢٠ " الى جانب الاشتراك بأبحاث من كلية الهندسة تتناول أحدث التطورات العالمية في مجال الهندسة.