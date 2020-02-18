شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد العقاد يطالب البت فى تظلمات أهالى عين الصيرة بشأن إزالة منازلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد العقاد، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن تعويض بعض المواطنين الذى تمت إزالة منازلهم، ومنها على سبيل المثال إزالة منطقة عين الحياة العشوائية بالكامل والملاصقة لبحيرة عين الحياة، لتحويل المنطقة بالكامل لمزار سياحى عالمى نظرا لما تتميز به من وجود مسجد عمرو بن العاص أقدم المساجد الإسلامية فى مصر وإفريقيا، وكذلك الكنائس القديمة "المعلقة، ماري جرجس، أبو سيفين، العذراء، والمعبد اليهودي، وسور مجرى العيون"، بالإضافة إلى متحف الحضارة مع الاستغلال الأمثل لبحيرة عين الحياة بإعادة تطويرها واستغلال ضفافها بعدد من الأنشطة الملائمة للموقع.

وطالب عضو مجلس النواب بمصر القديمة، فى بيان صحفى له اليوم، بالبت فى تظلمات بعض المواطنين فى أسرع وقت ممكن، ممن لم يشملهم قرار التسكين من الذين تمت إزالة منازلهم فى إطار خطة التطوير، لافتا إلى أن الجميع يتفق مع أن تكون جميع الأوراق المقدمة سليمة، وأن تكون الأسر مستحقة لهذه الحقوق، وهذا يتحقق من خلال قاعدة بيانات دقيقة حتى لا يضيع حق على بعض الأشخاص من المستحقين، وفى نفس الوقت حتى لا يحصل غير مستحق على هذا التعويض.

وأشار العقاد، إلى أنه تم هدم ما يقرب من 205 عقاراً، ورفع المخلفات وتسليم الأرض لوزارة الإسكان لاستكمال المشروع القومى لتطوير منطقة الفسطاط، وفى إطار التخفيف على المواطنين لابد من سرعة البت فى تظلماتهم وتسكينهم فى مساكن بديلة.