لماذا تنقسم القوى السياسية العراقية بشأن حكومة علاوي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (وكالات):
قال مصدر سياسي عراقي، اليوم الثلاثاء، إن هناك انقسام داخل القوى السياسية العراقية بشأن اختيار الوزراء في حكومة المكلف محمد توفيق علاوي الانتقالية.
وصرّح المصدر لشبكة روسيا اليوم الإخبارية أن "الخلافات تكمن في اختيار الوزراء مستقلين أو مرشحين من قبل الأحزاب".
وأوضح المصدر، الذي لم تذكر الشبكة اسمه، أن بعض القوى السياسية لا تريد التنازل عن حصتها في الوزارات، بينما تريد أخرى الإسراع في تشكيل الحكومة حتى وأن تم اختيار مستقلين.
وأضاف أن "رئيس الحكومة المكلف يواجه صعوبات في إقناع الكتل السياسية المصرة على تقديم مرشحين تابعين لها وليسوا مستقلين".
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