رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية: 60٪ من الحاصلين على الأراضي سماسرة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- محمد الملاح:

قال المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الحاصلين على الأراضي الصناعية بالمحافظات والمناطق الصناعية أغلبهم سماسرة وتجاوزت نسبتهم 60٪،؜ مؤكدًا أن الخريطة الصناعية والتقديم على تلك القطع إلكترونيًا ساهم في القضاء على السماسرة مشيرًا الى أن المعروض من تلك القطع تجاوز عدد المتقدمين.

جاء ذلك خلال مشاركة "غازي" في المنتدى الأول لبوابة خدمات تنمية الأعمال الذي نظمته جمعية المستثمرين بالسادات بالتعاون بين مصر وألمانيا، وطالب غازي جمعيات المستثمرين بفتح وحدات إلكترونية لمساعدة المستثمرين على التقدم إلكترونيًا على قطع الأراضي، نظرًا لعدم معرفة البعض بطرق التقديم وهو ما كشفه الإعلان الأخير.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية: "تسبب عدم معرفة المستثمرين بطريقة التقديم، في تقدم عدد أقل من قطع الأراضي المطروحة، مشيرًا إلى أن الهيئة هي المحامي عن المستثمرين والتقدم إلكترونيًا قضى على التقاء مقدم الخدمة مع طالبها للقضاء على أبواب الشبهة والفساد".

وأشار "غازي" إلى أن الرئيس السيسي يقدم الدعم الكامل للمستثمرين بجمهورية مصر العربية ويشجع الاستثمار، مؤكدًا أن الدولة وضعت خطة لجلب المستثمرين من الخارج لضخ استثماراتهم داخل مصر.

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وأشار المهندس عرفات راشد رئيس جمعية المستثمرين بمدينة السادات، إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تقديم خدماتها الصناعية للمستثمرين وهناك بعض المشاكل في منطقة المطورين، سوف يجري حلها من ن قبل الدولة، مؤكدًا أن طموحات المستثمرين أكبر من إمكانياتهم.

ونظمت جمعية مستثمري مدينة السادات بمحافظة المنوفية، برئاسة عرفات راشد، المنتدى الأول لبوابة خدمات تنمية الأعمال، بمقر جمعية المستثمرين بمدينة السادات، لتدشين البرنامج المصري الألماني لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحضور يونس نجيب، مدير مشروع تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمهندس مجدي غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من ممثلي الشركات والهيئات الاستثمارية والمتخصصة في مجالات التنمية الصناعية.

وجرى خلال الجلسات شرح الخريطة الاستثمارية، وخدمات التوظيف والاتجاهات الحديثة المواكبة للتطورات الصناعية بالمنطقة، وتحديث إدارة المناطق الصناعية وتدريب المستثمرين بتلك المناطق بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، على أساسات التطوير الإلكتروني الحديث لمواكبة العصر.

كما جرى شرح أهم الخدمات التمويلية، وتنمية القدرات وخدمات التوظيف، فضلًا عن عرض خدمات التصدير ودور هيئة العامة للتنمية الصناعية، وجرى عقد جلسات تشبيك بين الشركات المختلفة.