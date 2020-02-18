بلغاريا تطلب من الإمارات تسليمها رجل أعمال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (وكالات):
طالبت وزارة العدل البلغارية الحكومة الإماراتية بتسليم رجل الأعمال فاسيل بوزكوف إليها، وذلك بعد أن وجهت له اتهامات غيابية بالابتزاز واستغلال النفوذ وغسل الأموال، حسبما نقلت وكالة رويترز الإخبارية.
وقالت الوزارة إنها أرسلت طلب التسليم مرفقا بوثائق مترجمة للغة العربية إلى السفارة البلغارية في الإمارات، بغية تسليمها للسلطات هناك، كما تأمل بلغاريا أن يلقى طلبها استجابة من الحكومة الإماراتية.
وكانت السلطات الإماراتية قد اعتقلت بوزكوف في نهاية يناير الماضي، وقامت بعدها بالإفراج عنه ومنعته من مغادرة البلاد.
ونفى رجل الأعمال ارتكابه لأي مخالفات، كما رفض العودة إلى بلاده خشية منه على حياته.
يشار إلى أن فاسيل بوزكوف، 63 عامًا، يعد من أغنى رجال الأعمال في بلغاريا، حيث يملك عددا من شركات المراهنات والمقامرة، بالإضافة إلى ناد شهير لكرة القدم ومؤسسة لاقتناء القطع الأثرية.
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