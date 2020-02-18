الطيران الروسي ينفذ 120 غارة على حلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بأن الطيران الروسي نفذ أكثر من 120 غارة على حلب منذ أمس.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن - في تصريحات أوردتها قناة (العربية الحدث) اليوم الثلاثاء - إن القصف الجوي تجدد على مناطق في محافظة حلب، حيث تشن

الطائرات الحربية الروسية غارات على أطراف ومحيط مدينة الأتارب، وأطراف ومحيط بلدة دارة عزة بالقطاع الغربي من الريف الحلبي.وأضاف أن الطائرات الروسية شنت غارات على منطقة نحليا شمال أريحا بريف إدلب الجنوبي، في حين تعرضت أماكن في قميناس و سرمين كفريا ومعرة مصرين شمال شرق إدلب لقصف صاروخي من قبل قوات النظام.وكان المرصد السوري قد رصد أمس، تنفيذ الطائرات الروسية لأكثر من 120 ضربة جوية، استهدفت خلالها مناطق في كفرنبل الرامي، بسنقول، مدينة أريحا، تقاد، الأتارب، كفرعمة، جبل الشيخ بركات، محيط دارة عزة، طريق دارة عزة - ترمانين الرابط بين عفرين وإدلب، وأرحاب وكفرنوران.