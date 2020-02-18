اليابان تؤكد استمرار الاستعدادت لزيارة الرئيس الصيني لطوكيو

أكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيد سوجا اليوم الثلاثاء، أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى اليابان من المقرر أن تتم في أبريل القادم كما هو مخطط لها.

ونقلت صحيفة (اساهي شيمبون) اليابانية عن سوجا

قوله للصحفيين إن الحكومة اليابانية تواصل الاستعدادات لزيارة شي كما أن وزيري خارجية البلدين التقيا السبت الماضي واتفقا على مواصلة العمل معًا للتحضير للزيارة.وأضاف سوجا أن اليابان تراقب عن كثب التطورات المتعلقة بمؤتمر مجلس الشعب الصيني (الهيئة الاستشارية السياسية العليا في الصين) نظرا لأن الأخيرة تدرس تأجيل دورته السنوية.وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الصينية أمس الاثنين أن بكين تدرس تأجيل المؤتمر، الذي من المقرر أن يفتتح يوم 5 مارس المقبل، وسط تفشي فيروس كورونا الجديد.