كوريا الجنوبية: صادراتنا من السلع الغذائية للصين تضررت

صرح وزير الزراعة الكوري الجنوبي كيم هيون-سو، اليوم الثلاثاء، بأن صادرات بلاده من السلع الزراعية للصين شهدت تعثرًا طفيفًا جراء انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح كيم - في تقرير حول السياسات الغذائية داخل الجمعية الوطنية

(البرلمان)، حسبما نقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - "كان لفيروس كورونا المستجد تأثير سلبي على قطاع الزراعة في كوريا الجنوبية، إذ إنه أضر بثقة المستهلك وتسبب في تأخر إجراءات الجمارك والشحن داخل الصين".وأضاف الوزير الكوري الجنوبي "نحن نخطط لمراقبة تداعيات الأمر على هذا القطاع عن كثب وعدم إدخار أي جهد لتقليل حجم الضرر".يذكر أن فيروس كورونا كان قد أودى بحياة نحو ألف و800 شخص في الصين وحدها حتى الآن.