قبرص وفرنسا تجريان مناورات عسكرية مشتركة

أكد وزير الدفاع القبرصي، سافاس إنجيليدس، أن بلاده تحاول باستمرار إبراز الدور الذي يمكن أن تلعبه في منطقة جنوب شرق البحر المتوسط، وذلك عقب المناورات العسكرية المشتركة التي أجرتها مع فرنسا، بالتعاون مع حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول.

قال أنجيليدس - في تصريحات له نقلتها وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه) اليوم الثلاثاء - إن المزيد من التدريبات المشتركة

بين قبرص وفرنسا ستجرى في المستقبل فيما يتعلق بالدفاع الجوي والطيران والبحرية بهدف رفع قدرات الحرس الوطني القبرصي.وأضاف أن المرحلة الأولى من التدريبات المشتركة مع فرنسا كانت تحاكي مهاجمة أهداف افتراضية من خلال تفعيل نظام الدفاع الجوي القبرصي. وأن هذه الأهداف الافتراضية تمت مهاجمتها عبر طائرات "رافال" من حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول.كما أعرب أنجيليدس عن رضاه حيال نتائج التدريبات حتى الآن، وقال "إن تدريبات اليوم هي مثال ملموس على التعاون الوثيق بين قبرص وفرنسا على المستوى العسكري".وردًا على سؤال حول ما إذا كان سيتم مناقشة زيادة التعاون بين البلدين في مجال الأمن والدفاع مع وزيرة الدفاع الفرنسي فلورنس بارلى، قال وزير الدفاع القبرصي "إننا نتبادل وجهات النظر حول تقييم المخاطر في المنطقة واتخاذ مزيد من الإجراءات بشأن هذا التعاون".