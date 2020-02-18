لمواجهة كورونا.. الصين تعفي أجهزة أمريكية من الضرائب

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، إعفاء بعض التجهيزات الطبية الأمريكية المستوردة من رسوم جمركية عقابية فرضتها في إطار حربها التجارية مع الولايات المتحدة، لتتمكن من احتواء وباءفيروس كورونا المستجد بشكل أفضل.
وكشفت لائحة نشرتها لجنة الرسوم الجمركية في الحكومة أن معدات تستخدم لنقل الدم أو لقياس الضغط الشرياني ستعفىمن رسوم جمركية اعتبارًا من الثاني من مارس، حسبما ذكر موقع سكاي نيوز.
وتحاول السلطات الصينية احتواء الوباء القاتل بتوفير الوسائل الطبية والوقائية كافة، سواء المتوفرة في داخل الصين أو الاستعانة بما هو متوفر في خارج البلاد.
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