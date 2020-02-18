رئيس كوريا الجنوبية يُرسل طائرته لإجلاء مواطنيه من سفينة اليابان

أقلعت طائرة رئيس كوريا الجنوبية، اليوم، من سيئول إلى اليابان لإجلاء 4 كوريين جنوبيين وزوجة يابانية لأحدهم من السفينة السياحية "دايموند برنسيس" الخاضعة للحجر الصحي في ميناء يوكوهاما.

وبحسب تقارير، هناك فريق طبي إضافة إلى مسؤولين في وزارة الخارجية، على متن طائرة الرئيس مون

جيه إن، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأشارت مصادر إلى أنه يتوقع أن تغادر الطائرة الرئاسية اليابان صباح يوم غد الأربعاء متوجهة إلى مطار كيمبو الدولي بسيئول.

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يذكر أن هناك 14 كوريًا جنوبيًا على متن "دايموند

برنسيس"، تسعة منهم ركاب وخمسة آخرون أفراد طاقم، ولم يصب أي منهم بالعدوى.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات اليابانية تسجيل أكثر من 350 حالة إصابة بـ"كورونا" على متن السفينة المشؤومة التي يبلغ العدد الإجمالي لركابها وأفراد طاقمها حوالي 3700 شخص.

وقامت الولايات المتحدة أمس الإثنين بإجلاء مواطنيها من السفينة، بينما يعتزم عدد من الدول تنفيذ عمليات مماثلة أيضًا.