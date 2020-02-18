تركيا ..اعتقال 228 للاشتباه في صلتهم بـ “فتح الله غولن”

ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن ممثلي الادعاء المعنيين بالتحقيق في شؤون الجيش ووزارة العدل، أمروا اليوم الثلاثاء، بالقبض على 228 شخصا للاشتباه في صلاتهم بشبكة تقول أنقرة إنها تقف وراء محاولة انقلاب في 2016.

يأتي ذلك في إطار الحملة الأمنية ضد أتباع رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، والمستمرة منذ الانقلاب الفاشل في يوليو/ تموز 2016 الذي قُتل خلاله 250 شخصا. ولا تزال الشرطة تنفذ مداهمات بشكل روتيني تستهدف مشتبها بهم.

وقالت الوكالة إن ممثلي الادعاء أمروا في أحدث خطوة متعلقة بالتحقيق في أنشطة أفراد القوات المسلحة التركية، باعتقال 157 شخصا، من بينهم 101 لا يزالون في الخدمة. وأشارت إلى أن العملية تتركز في إقليم إزمير غرب البلاد، لكنها تشمل 43 إقليما.

وفي قرار منفصل، أمر ممثلو الادعاء في العاصمة أنقرة، باعتقال 71 شخصا في إطار تحقيق يستهدف من يقال إنهم أنصار لغولن في وزارة العدل، من بينهم 33 لا يزالون في الخدمة.

Advertisements

وأمرت السلطات منذ محاولة الانقلاب بسجن نحو 80 ألفا في انتظار محاكمتهم، بينما أقالت أو أوقفت عن العمل 150 ألفا من الموظفين والجنود وآخرين.

وانتقد حلفاء غربيون لتركيا وجماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، نطاق الحملة الأمنية، بينما دافعت أنقرة عن تلك الإجراءات ووصفتها بأنها رد ضروري على تهديدات أمنية.

ويعيش غولن في منفى اختياري في ولاية بنسلفانيا الأمريكية منذ عام 1999، وهو ينفي أي ضلوع له في محاولة الانقلاب.