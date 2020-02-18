كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوكرانيا.. مقتل جندي وإصابة 4 في اشتباكات بدونباس الشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الأوكراني، في بيان، أن جنديًا أوكرانيًا قُتل وأُصيب أربعة بنيران العدو في منطقة دونباس الشرقية، اليوم الثلاثاء.

وكان الجيش قد اتهم، في وقت سابق، القوات الروسية بمحاولة عبور الخطوط الأوكرانية وإطلاق قذائف الهاون وقاذفات القنابل والأسلحة الرشاشة.

أسفر اشتباك حاد بين القوات الأوكرانية والقوات المدعومة من روسيا في شرق أوكرانيا عن مقتل أكثر من 13000 شخص منذ عام 2014 على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في عام 2015.