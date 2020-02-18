كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا: أردوغان دائمًا يتهم الأطراف الأخرى بإشعال الصراع في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دائمًا ما يتهم الأطراف الأخرى بإشعال الصراع في ليبيا، رغم أن ميليشياته هي من تتحرك على الأرض، وتخرق اتفاق وقف النار.

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وفي وقت سابق، اتهم أردوغان، روسيا بقيادة الحرب في ليبيا ما أثار غضب الكرملين، حيث سارعت موسكو للرد على لسان نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، بالقول إن اتهام أردوغان لروسيا، بقيادة الحرب في ليبيا، لا أساس له من الصحة.

ونفت روسيا، في مناسبات عدة، ما شاع عن إرسالها لمقاتلين إلى ليبيا، بينما أكد الجيش الليبي، أن تلك الشائعات التي روجت وسائل إعلام ومراكز أبحاث مرتبطة بجماعة الإخوان وحلفائها الإقليميين، مجرد محاولة لتبرير الاعتماد على مرتزقة أجانب من قبل الميليشيات المسيطرة على طرابلس.